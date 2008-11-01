В Алжире – национальный праздник – День Революции

Эту дату отмечают как дань памяти начала вооружённой борьбы алжирского народа против колонизаторов.

После столетия французского правления, в 1962 году государство стало независимым. Дипломатические отношения между Алжиром и Беларусью установлены в октябре 95-го. Наша страна экспортирует в это североафриканское государство продукцию металлопроката, калийные удобрения, грузовые автомобили МАЗ.

Президента Алжирской Народной Демократической Республики с национальным праздником поздравил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил надежду, что дружественные отношения между двумя странами будут и далее успешно развиваться, а белорусско-алжирское сотрудничество постепенно расширяться во всех Отраслях.

