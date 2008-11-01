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В Алжире – национальный праздник – День Революции

01 ноября 2008 16:51
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Эту дату отмечают как дань памяти начала вооружённой борьбы алжирского народа против колонизаторов.

После столетия французского правления, в 1962 году государство стало независимым. Дипломатические отношения между Алжиром и Беларусью установлены в октябре 95-го. Наша страна экспортирует в это североафриканское государство продукцию металлопроката, калийные удобрения, грузовые автомобили МАЗ.

Президента Алжирской Народной Демократической Республики с национальным праздником поздравил Глава белорусского государства.   Александр Лукашенко выразил надежду, что дружественные отношения между двумя странами будут и далее успешно развиваться, а белорусско-алжирское сотрудничество постепенно расширяться во всех Отраслях.

# общество

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