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В акции «Неделя леса» в Вилейском районе участвуют более 300 человек

13 апреля 2023 13:40
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Новости Беларуси. Жители Вилейского района подключились к акции «Неделя леса». Основная цель – сохранение и приумножение зеленого богатства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В акции «Неделя леса» в Вилейском районе участвуют более 300 человек-1

По 15 апреля все желающие принимают участие в высадке молодых деревьев. Добровольцы также приводят в порядок места отдыха. В 2023 году все внимание сосне. Под новые посадки этого хвойного дерева отвели более сотни гектаров. В рядах волонтеров около 300 вилейчан – это представители общественных организаций, работники предприятий и школьники. Для всех желающих предусмотрен посадочный материал и инвентарь.

В акции «Неделя леса» в Вилейском районе участвуют более 300 человек-4

Алексей Апанасенок, главный лесничий Вилейского опытного лесхоза:
Неделя выбирается лесной – благоприятные условия для того, чтобы максимально задействовать общественность. Ежегодно варьируется от 300, плюс-минус с погрешностью одинаковое количество людей участвует, чтобы хорошо, правильно организовать, много сильно тоже людей, но все расписываются по дням, привлекаются и трудовые резервы лесничества.

В акции «Неделя леса» в Вилейском районе участвуют более 300 человек-7

В 2022 году вилейчане во время «Недели леса» высадили саженцы на площади более 75 гектаров. Кстати, акция традиционная и проводится уже в 16-й раз.

# Государственная лесная политика # общество # Алексей Апанасенок # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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