В акции «Неделя леса» в Вилейском районе участвуют более 300 человек

Новости Беларуси. Жители Вилейского района подключились к акции «Неделя леса». Основная цель – сохранение и приумножение зеленого богатства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По 15 апреля все желающие принимают участие в высадке молодых деревьев. Добровольцы также приводят в порядок места отдыха. В 2023 году все внимание сосне. Под новые посадки этого хвойного дерева отвели более сотни гектаров. В рядах волонтеров около 300 вилейчан – это представители общественных организаций, работники предприятий и школьники. Для всех желающих предусмотрен посадочный материал и инвентарь.

Алексей Апанасенок, главный лесничий Вилейского опытного лесхоза:

Неделя выбирается лесной – благоприятные условия для того, чтобы максимально задействовать общественность. Ежегодно варьируется от 300, плюс-минус с погрешностью одинаковое количество людей участвует, чтобы хорошо, правильно организовать, много сильно тоже людей, но все расписываются по дням, привлекаются и трудовые резервы лесничества.