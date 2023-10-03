В Академии наук стартует форум «Россия и Беларусь: общая история, общая судьба»

«Россия и Беларусь: общая история, общая судьба» – форум под таким названием открывается сегодня, 3 октября, в Академии наук. Речь пойдет о том, как сохранить историческую память, а также противодействовать фальсификации совместной истории двух стран и пересмотру итогов Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорить об этом будут представители Постоянного комитета Союзного государства, органов власти и госуправления Беларуси и России, вузов, научных кругов и экспертного сообщества, музейщики, работники архивов и журналисты. Работа форума начнется с пленарного заседания и в первый день продолжится в рамках трех профильных секций. В среду, 4 октября, – круглый стол «Союзное государство России и Беларуси: история и современность». Запланированы презентации книг и сборников документов, посещение мемориального комплекса «Хатынь». Без истории невозможно построить будущее. Об этом нужно помнить всем. По итогам форума будет принята его резолюция.