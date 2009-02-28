В Академии МВД прошел День открытых дверей

Внучка Деда Мороза покинула его резиденцию. Каждую зиму перед Новым годом она прибывает в пущу, чтобы провести праздник с ребятами.
28 февраля там прошли похороны членов экипажа и одного из пассажиров. Погибли 9 человек: пять граждан Турции и четверо американцев.
Сотрудниками ГАИ всего с интервалом в пару недель за управление трактором "навеселе" задержаны два работника КСУП "Новоселки".
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