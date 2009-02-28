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В Академии МВД прошел День открытых дверей

28 февраля 2009 17:54
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Будущим абитуриентам рассказали об условиях поступления в вуз и по традиции организовали экскурсию. Гости посмотрели, как живут и учатся курсанты.
# общество

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