В Афганистане отпустили из плена троих южнокорейских заложников

Женщин-заложниц передали представителям комитета Красного Креста в провинции Газни. Остальные пленники находятся в разных частях страны. Освобождение стало возможным после вчерашних переговоров между талибами и делегацией из Сеула. Согласно договоренности, Южная Корея обязуется вывести свои войска из Афганистана до конца года. 23 южнокорейских миссионера были похищены 19 июля по дороге из Кандагара в Кабул. Двоих заложников боевики убили, еще двоих - тяжелобольных женщин - отпустили ранее.