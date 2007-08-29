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В Афганистане отпустили из плена троих южнокорейских заложников

29 августа 2007 11:31
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Женщин-заложниц передали представителям комитета Красного Креста в провинции Газни. Остальные пленники находятся в разных частях страны. Освобождение стало возможным после вчерашних переговоров между талибами и делегацией из Сеула. Согласно договоренности, Южная Корея обязуется вывести свои войска из Афганистана до конца года. 23 южнокорейских миссионера были похищены 19 июля по дороге из Кандагара в Кабул. Двоих заложников боевики убили, еще двоих - тяжелобольных женщин - отпустили ранее.
# общество

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