В аэропортах Германии планируется «голый флэш-моб» против «раздевающих сканеров»

Пиратская партия Германии объявила о намерении устроить «голый флэш-моб» сразу в нескольких аэропортах страны, в знак протеста против установки так называемых «раздевающих сканеров».

Депутаты сочли введение подобных мер безопасности грубым вторжением в личную жизнь, пишет MIGnews.com со сслыкой на Der Spiegel. Подобный метод сканирование выставляет на обозрение все интимные подробности, изъяны человеческого тела, пирсинги, татуировки, следы хирургических вмешательств и т.п.

Участники хотят одновременно раздеться перед сотрудниками службы безопасности. Свою готовность участвовать в данном мероприятии подтвердили 8 региональных отделений Пиратской партии.

Решение об установке «раздевающих сканеров» было принято во многих странах, в первую очередь в США, после попытки теракта на борту самолета авиакомпании Delta Airlines 25 декабря прошлого года, когда 23-летний нигериец Умар Фарук Абдул Муталлаб пронес взрывчатку в трусах.