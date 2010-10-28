В 307-ой бригаде в Слуцке солдаты шикуют

С 1 ноября караульную службу и сторожевую охрану объектов в 307-ой отдельной железнодорожной бригаде, базирующейся в Слуцке (1 в/г), будут осуществлять наёмные гражданские лица, как мужчины, так и женщины.

Андрей Романеня, начальник штаба части:

Основная причина перехода бригады на такой вид охраны — освободить личный состав от всех видов хозяйственно-бытовой деятельности. Все нововведения направлены на то, чтобы солдаты не отвлекались от своей основной задачи — учёбы и службы: максимально занимались боевой подготовкой и осваивали свою военную специальность.



С охраной объектов, по словам собеседника, вполне справятся и наёмные работники, они будут обеспечивать контрольно-пропускной режим части и охранять склады, здания и сооружения, не являющиеся особо важными и режимными. Освобождение военных железнодорожников от хозяйственных работ началось в прошлом году, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Инфо-Курьер».



Андрей Романеня, начальник штаба части:

Нарядов по столовой в нашей части уже не существует. Питание личного состава организовано через предприятие «Военсервис», которое арендует нашу столовую на льготных условиях. Бойцы едят из керамической посуды, а не из алюминиевых мисок. Столовая стала больше похожа на заведение общепита, а не на военный объект. Питание значительно разнообразилось. Теперь солдаты имеют выбор и первых, и вторых блюд. Всё очень вкусно. Даже наши офицеры, которые раньше предпочитали обедать вне части, теперь питаются в буфете, который также организовал «Военсервис».