В 30 районах Беларуси действуют запреты и ограничения на посещение лесов

В Беларуси в 30 районах действуют запреты и ограничения на посещение лесов, особенно в Гродненской области. Об этом информирует Министерство лесного хозяйства.

В некоторых районах Брестской, Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей также действуют ограничения. При запрете посещение лесов исключено, а при ограничении разрешены пешие прогулки и сбор грибов и ягод, но с соблюдением определенных требований. Все эти данные можно отследить в режиме реального времени на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.