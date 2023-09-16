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В 30 районах Беларуси действуют запреты и ограничения на посещение лесов

16 сентября 2023 12:09
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В Беларуси в 30 районах действуют запреты и ограничения на посещение лесов, особенно в Гродненской области. Об этом информирует  Министерство лесного хозяйства.

В 30 районах Беларуси действуют запреты и ограничения на посещение лесов-1

Фото: Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

В некоторых районах Брестской, Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей также действуют ограничения. При запрете посещение лесов исключено, а при ограничении разрешены пешие прогулки и сбор грибов и ягод, но с соблюдением определенных требований. Все эти данные можно отследить в режиме реального времени на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь.

# общество # общество

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