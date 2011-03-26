В 20.30 погасят свет в 134 странах на семи континентах на один час

Жители более 4 тысяч городов мира, в том числе белорусских, продемонстрируют сегодня обеспокоенность изменением климата. В полдевятого вечера в 134 странах на семи континентах погасят свет на один час.

На этот раз Час Земли предварит минута молчания по погибшим в результате землетрясения и цунами в Японии. Эстафету уже начали австралийцы. На 60 минут была отключена подсветка главного символа пятого континента – Здания Сиднейской оперы. Теперь на очереди - Олимпийский стадион «Птичье гнездо» в Пекине, лондонский Биг-Бен, Таймс Сквер в Нью-Йорке, Акрополь в Афинах и вместе с ними - Национальная библиотека Беларуси.

Глобальную акцию «Час Земли» Беларусь поддержит в третий раз. Как и в предыдущие годы, к ней присоединятся министерства, крупные организации и вузы. Будет отключено декоративное освещение главных проспектов столицы и областных центров. Многие белорусы погасят на время свет в своих домах и общежитиях. В 2010-м сэкономленной электроэнергией можно было обеспечить на протяжении месяца около тысячи белорусских квартир.