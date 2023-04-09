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В 2023-м Беларусь планирует увеличить поставки в Россию на 1,5 млрд долларов

09 апреля 2023 20:28
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Высший госсовет Союзного государства на неделе прошел в Москве, но более детально разберем экономические посылы, поступающие от лидеров Беларуси и России в программе «Неделя» на СТВ.

В 2023-м Беларусь планирует увеличить поставки в Россию на 1,5 млрд долларов-1

Александр Лукашенко назвал своего рода маркером успешности экономического сотрудничества число торговых операций. За 27 лет объемы совместного товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза.  

В 2023-м Беларусь планирует увеличить поставки в Россию на 1,5 млрд долларов-4

А ключевым направлением в двусторонних отношениях стала производственная кооперация. Сегодня это связи более 8 000 белорусских и российских предприятий и сотни тысяч рабочих мест. В 2022 году совместный товарооборот достиг 50 миллиардов долларов. В 2023-м Беларусь планирует увеличить поставки в Россию еще на 1,5 миллиарда долларов.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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