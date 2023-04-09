В 2023-м Беларусь планирует увеличить поставки в Россию на 1,5 млрд долларов

Высший госсовет Союзного государства на неделе прошел в Москве, но более детально разберем экономические посылы, поступающие от лидеров Беларуси и России в программе «Неделя» на СТВ.
Высший госсовет Союзного государства на неделе прошел в Москве, но более детально разберем экономические посылы, поступающие от лидеров Беларуси и России в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко назвал своего рода маркером успешности экономического сотрудничества число торговых операций. За 27 лет объемы совместного товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза.
А ключевым направлением в двусторонних отношениях стала производственная кооперация. Сегодня это связи более 8 000 белорусских и российских предприятий и сотни тысяч рабочих мест. В 2022 году совместный товарооборот достиг 50 миллиардов долларов. В 2023-м Беларусь планирует увеличить поставки в Россию еще на 1,5 миллиарда долларов.