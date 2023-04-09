В 2023-м Беларусь планирует увеличить поставки в Россию на 1,5 млрд долларов

Высший госсовет Союзного государства на неделе прошел в Москве, но более детально разберем экономические посылы, поступающие от лидеров Беларуси и России в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко назвал своего рода маркером успешности экономического сотрудничества число торговых операций. За 27 лет объемы совместного товарооборота увеличились более чем в 4,5 раза.