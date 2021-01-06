В 2020 году на дорогах Минской области пострадали более 80 детей. ГАИ проведёт профилактические мероприятия

Новости Беларуси. В Минской области проводится комплекс профилактических мероприятий «Безопасный отдых», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники ГАИ разъясняют детям правила поведения на пешеходных переходах и во дворах, а также напоминают о необходимости ношения фликеров. Особенно это актуально во время каникул, потому что у школьников больше свободного времени, а значит, они чаще выходят на улицу и могут оказаться в дороге.

Поэтому еще до начала зимних каникул с ребятами провели профилактические беседы и интересные мероприятия. Инспекторы также активно работают с водителями, еще раз напоминая, что «Ребенок – главный пассажир».

Алексей Красиков, исполняющий обязанности начальника отделения ГАИ Червенского РОВД:

В ходе несения службы сотрудниками ГАИ особое внимание уделялось правилам перевозки детей со стороны водителей, использование ими детских удерживающих устройств: кресел, бустера. За время проведения акции «Ребенок – главный пассажир» семь водителей были привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.