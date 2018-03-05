В 2018 году в Молодечненском районе запустят три станции обезжелезивания воды

Новости Беларуси. Три станции обезжелезивания воды запустят в 2018 году в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Три станции обезжелезивания воды запустят в 2018 году в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Одна – в деревне Красное, две остальные – в Радошковичах. Необходимость в них велика: содержание железа в воде сильно превышает норму.
Согласно специалистам, таких населенных пунктов в Молодечненском районе – 31. А станций обезжелезивания – 8. Их построили по программе «Чистая вода». А пока люди как могут решают проблемы питьевой воды.