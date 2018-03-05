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В 2018 году в Молодечненском районе запустят три станции обезжелезивания воды

05 марта 2018 14:06
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Новости Беларуси. Три станции обезжелезивания воды запустят в 2018 году в Молодечненском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2018 году в Молодечненском районе запустят три станции обезжелезивания воды-1

Одна – в деревне Красное, две остальные – в Радошковичах. Необходимость в них велика: содержание железа в воде сильно превышает норму.

В 2018 году в Молодечненском районе запустят три станции обезжелезивания воды-3

Согласно специалистам, таких населенных пунктов в Молодечненском районе – 31. А станций обезжелезивания – 8. Их построили по программе «Чистая вода». А пока люди как могут решают проблемы питьевой воды.

В 2018 году в Молодечненском районе запустят три станции обезжелезивания воды-5

# общество # Фотофакт # Государственная политика в области жилищно-коммунального хозяйства

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