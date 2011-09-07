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В 2014 году во Фрунзенском районе Минска появится торгово-развлекательный центр будущего

07 сентября 2011 19:05
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Капсулу с посланием потомкам заложили на месте строительства – у Ледового дворца.

Более 100 тысяч квадратных метров торговых площадей, с развлекательными и спортивными объектами первых посетителей примут в 2014 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района:
Это очень серьезный объект, особенно он важен для нашего района, потому что у нас район развивается, строится более 40% жилого фонда, который возводится в Минске. Поэтому надо отметить, что в этом районе с нетерпением ждут строительства таких объектов.

# общество

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