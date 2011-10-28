В 2012 году в нескольких белорусских вузах опробуют автоматизированную систему зачисления

Во время нынешней вступительной кампании ее успешно применили в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.Это позволило абитуриентам подать документы не на одну специальность, а сразу на три. Конкурс на дневное бюджетное отделение в итоге был небольшой — меньше двух человек на место. А вот проходной бал составил 220 и выше — и это один из лучших показателей в стране. Эта система зачисления позволила отобрать самых сильных абитуриентов, сообщили в программе «Новости 24»
на СТВ.