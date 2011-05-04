В 2011 году в жилом фонде Минска заменят 345 лифтов

49 из них уже установлены.

Всего на обновление подъемников ушло около 9 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако вложения себя оправдывают. Поможет этому использование электросберегающих технологий.

Александр Юхно, начальник отдела капитального ремонта, реконструкции и строительства Минского городского жилищного хозяйства:

В 9-этажных домах лифты установлены со сроком службы более 25 лет. Есть дома 70-го года постройки.

Экономия будет ощутимой за счет того, что используется резерв. За счет частотного преобразователя он выбирает нужную мощность для сработки механизмов под ту нагрузку, под которую она в реальности действует.