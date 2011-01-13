В 2011 году в Гомеле и Гомельской области планируется построить более миллиона квадратных метров жилья

В долгожданную собственную квартиру семья Титковых въехала чуть больше года назад. После съемных квартир здесь Ольга чувствует себя как в раю.
Ольга Титкова:
Планировка очень понравилась. Она по индивидуальному проекту, не как у всех. Большая столовая и отдельная кухня.
Индустриальная технология в строительстве жилья под названием «Широкий шаг» – это гибрид панельного и кирпичного дома. Стоимость монтажа таких новостроек примерно на 50% дешевле, чем домов предыдущих серий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Несущий каркас из железобетонных плит обрастает энергосберегающими стенами всего за шесть месяцев. Дмитрий Жуков и его подчиненные за два года освоили новую технологию до совершенства.
Дмитрий Жуков, директор Строительного управления №165 ОАО «Строительно-монтажный трест № 14»:
Мы секцию, то есть четыре квартиры одного этажа в подъезде строим за пять суток. Почему в сутках? Да потому что работаем в три смены круглосуточно.
Молодой, но опытный строитель говорит: такие темпы не предел. Строить «широким шагом» уже сегодня можно в два раза больше. Только бы производители железобетона успевали за объемами. Но этот вопрос на Гомельщине уже решается.
Сергей Лузай, председатель комитета архитектуры и строительства Гомельского облисполкома:
Планируем реконструировать два завода ЖБИ в Хойниках и Жлобине под ЖБИ и, собственно, удвоить объемы.
Вот так собственное ноу-хау в условиях общегосударственного строительного бума привело гомельчан к небывалым успехам. Но почивать на лаврах некогда. Строительство – одна из приоритетных отраслей программы, принятой делегатами IV Всебелорусского народного собрания.
А планы грандиозные. Уже в этом году гомельские строители обещают преодолеть миллионный рубеж, а в 2015 и вовсе построить полтора миллиона квадратных метров жилья. И главное – при таких объемах не потерять в качестве. Именно на него делают ставку на Полесье.