В 2011 году в Гомеле и Гомельской области планируется построить более миллиона квадратных метров жилья

Гомельские строители за 2010 построили 960 тысяч квадратных метров жилья, то есть на четверть больше чем годом раньше. Столько не строили никогда, а последние строительные рекорды остались в 80-ых. Но тогда был повод – дома возводили для переселенцев из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. И была поддержка – строили всем Союзом. Нынешний результат достигнут исключительно своими силами.

В долгожданную собственную квартиру семья Титковых въехала чуть больше года назад. После съемных квартир здесь Ольга чувствует себя как в раю.

Ольга Титкова:

Планировка очень понравилась. Она по индивидуальному проекту, не как у всех. Большая столовая и отдельная кухня.

Индустриальная технология в строительстве жилья под названием «Широкий шаг» – это гибрид панельного и кирпичного дома. Стоимость монтажа таких новостроек примерно на 50% дешевле, чем домов предыдущих серий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Несущий каркас из железобетонных плит обрастает энергосберегающими стенами всего за шесть месяцев. Дмитрий Жуков и его подчиненные за два года освоили новую технологию до совершенства.

Дмитрий Жуков, директор Строительного управления №165 ОАО «Строительно-монтажный трест № 14»:

Мы секцию, то есть четыре квартиры одного этажа в подъезде строим за пять суток. Почему в сутках? Да потому что работаем в три смены круглосуточно.

Молодой, но опытный строитель говорит: такие темпы не предел. Строить «широким шагом» уже сегодня можно в два раза больше. Только бы производители железобетона успевали за объемами. Но этот вопрос на Гомельщине уже решается.

Сергей Лузай, председатель комитета архитектуры и строительства Гомельского облисполкома:

Планируем реконструировать два завода ЖБИ в Хойниках и Жлобине под ЖБИ и, собственно, удвоить объемы.

Вот так собственное ноу-хау в условиях общегосударственного строительного бума привело гомельчан к небывалым успехам. Но почивать на лаврах некогда. Строительство – одна из приоритетных отраслей программы, принятой делегатами IV Всебелорусского народного собрания.

А планы грандиозные. Уже в этом году гомельские строители обещают преодолеть миллионный рубеж, а в 2015 и вовсе построить полтора миллиона квадратных метров жилья. И главное – при таких объемах не потерять в качестве. Именно на него делают ставку на Полесье.