В 2011 году в Беларуси планируют сдать 6 млн квадратных метров жилья. В Витебске уже построено 100 тысяч

Новости Беларуси, Витебск. Новоселов до конца года в Беларуси станет больше. В Правительстве пообещали: несмотря на непростую экономическую ситуацию, все запланированное на 2011 год жилье сдадут в срок.

Татьяна только в ожидании переезда, но в этих стенах уже чувствует себя как дома. На строительство жилья молодая семья взяла кредит. Ключи от 3-комнатной квартиры получат в этом месяце. Жилье с полной отделкой, так что с новосельем тянуть не будут.

Татьяна Шерстнева:

Надеемся к скорой сдаче и переезду к Новому году. Выбирали жилье, пришли в Исполком, очень внимательно отнеслись сотрудники, предложений было несколько.

Небольшой процент, в принципе, доступная оплата. Мы очень рады, что такая возможность была у нас и мы ей воспользовались.

Переехать в эти дома вот-вот готовятся десятки семей. Это самый большой микрорайон Витебска. Скоро здесь появится вся необходимая инфраструктура: поликлиника, детский сад, школа, магазины. А пока возле новостроек активно идет благоустройство территории.

Работа кипит как в муравейнике. Отделочные работы завершены на 90%, сообщили в программе Новости «24 часа». В многоэтажках монтируют лоджии, стеклопакеты и двери. Во дворах мостят плиткой тротуары.

Обеспечение стройматериалами и квалифицированными строителями – то, что нужно сейчас застройщикам, чтобы не снижать темпов.

Александр Кудряков, прораб отделочного участка Витебского домостроительного комбината:

Работы ведутся полным ходом.

Сейчас полностью материалом обеспечены. Если где-то возникают вопросы, чего-то не хватает, то по звонку все быстро решается. Буквально на следующий день все привозят.

Виктор Иванов, главный инженер коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска»:

За 10 месяцев текущего года нашим предприятием введено в эксплуатацию свыше 100 тысяч квадратных метров жилья. До конца года планируется ввод еще около 10 домов.

Специалисты подсчитали: средняя цена одного квадратного метра сейчас – около двух миллионов. В отдельных случаях она может незначительно измениться в зависимости от сроков строительства и цен на стройматериалы.

Олег Савицкий, начальник отдела строительства Витебского горисполкома:

Когда подводятся итоги по результатам строительства и формируется окончательная цена, она соответственно уточняется. Дольщик, который заключил договор, при изменении стоимости строительства объекта заключает с застройщиком дополнительное соглашение, которое регулирует окончательную цену.

Шесть миллионов квадратных метров жилья планируется ввести в эксплуатацию в Беларуси в этом году. Правительство направит на это соответствующие кредитные ресурсы, сообщили в программе Новости «24 часа». Так что те, кто ждал сдачи жилья в 2011-м, Новый год встретят в новых квартирах.