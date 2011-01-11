В 2011 году в Беларуси планируется трудоустроить 175 тысяч человек

11 января в Правительстве обсудят проект госпрограммы содействия занятости населения на 2011 год. Документ предусматривает модернизацию и обновление рабочих мест, помощь безработным в организации предпринимательской деятельности, обеспечение занятости в малых городах и на селе.

Планируется, что уровень безработицы в нынешнем году составит не более 1,5%. В нынешнем году планируется трудоустроить 175 тысяч человек. Более трех тысяч безработных смогут получить субсидии для организации частного бизнеса. Кроме того, отдельная статья расходов предусматривает создание рабочих мест для инвалидов. Помощь окажут и тем, кто желает получить новую профессию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, в Беларуси – один из самых низких уровней безработицы на постсоветском пространстве.