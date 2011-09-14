В 2011 году на заработную плату несовершеннолетним лицам из бюджета выделено 670 млн рублей

По закону зарабатывать деньги в Беларуси можно с 14-летнего возраста. И государство для подростков специально создает рабочие места. А вот частные предприятия, как правило, не заинтересованы в молодых сотрудниках.

У Иры Тарашкевич первая запись в трудовой книжке появилась в 14 лет. Девочка из многодетной семьи хотела помочь родителям подготовиться к семейному празднику.

Ирина Тарашкевич:

Как только появилась возможность, я устроилась на временную занятость подсобным рабочим. Это очень хорошо, когда человек в раннем возрасте имеет какие-то деньги. От этого он становится более самостоятельным.

Заработать свои первые деньги можно и в швейной мастерской. Юные мастерицы кроят спецодежду, которую затем передадут в школы и детские сады столицы. Один час работы стоит 2710 рублей плюс оплата за напряженный труд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Таким образом, учебно-производственный комбинат заработал свой первый миллион. В этом году сумма выросла в 300 раз. Здесь дают первые рабочие навыки и, что немаловажно, заработную плату.

По трудовому законодательству республики подростки от 14 до 16 лет могут работать 2 часа 18 минут в день. От 16 до 18 лет – 7 часов.

Владислав Борисевич:

Плюсы: свои деньги имеются, мы помогаем своей родине. Убираем листья, чтобы красиво было.

Николай Степутенко, директор учебно-производственного комбината Заводского района Минска:

Ребята, которые шьют, готовят для себя даже одежду школьную. Особенно девочки, которые к нам приходят, в этом заинтересованы. Еще столяры.

Влад бы хотел пойти в автослесари. Но во многих мастерских ему уже дали от ворот поворот. На этом предприятии по ремонту и обслуживанию машин брать подростков на работу тоже не хотят.

Андрей Жилко, заместитель директора унитарного предприятия:

Работы, которые мы проводим, достаточно ответственные, аппаратура, с которой мы работаем, достаточно дорогая. Поэтому если брать человека на два часа в день, он тогда до своего совершеннолетия будет только обучаться.

Двери перед несовершеннолетними закрывают многие частные предприятия. В Беларуси работать может любой подросток, достигший 14-летнего возраста.

Кстати, в Великобритании дети могут работать с 12 лет, а в Канаде и в США – с 13. Но в Штатах есть минус: родители могут либо забирать заработанные детьми деньги, либо класть их на особый накопительный счет до достижения ребенком совершеннолетия.

Алла Пучко, начальник отдела организации работы по содействию занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Ребенок, который заинтересован в трудоустройстве, должен обратиться в отдел трудоустройства по месту проживания. Там ему подберут работу исходя из его возраста.

У нас за летний период, за восемь месяцев, трудоустроено более трех тысяч детей.

В 2011 году на заработную плату несовершеннолетним лицам из бюджета выделено 670 миллионов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Каждый месяц для юных рабочих появляются новые вакансии. Желания работать у подростков не меньше, чем у взрослых. А результаты порою выше.

Ирина мечтает сменить мастерскую на большую сцену. И твердо идет к намеченной цели.

Ирина Тарашкевич:

Актерам, когда играют, нужно постоянно менять костюмы. Где-то может порваться, где-то нужно себе что-то сшить. И мне профессия швеи поможет в этом деле.