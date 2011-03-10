В 2011 году белорусские рыбхозы намерены увеличить объемы производства

Чтобы летом клевало, готовить водоемы начинают уже сейчас. Ранней весной – заморы рыбы дело обычное. Чтобы этого избежать, рыбоводы обогащают пруды кислородом. У белорусов просыпается интерес и к частной рыбалке. С каждым годом увеличивается и экспортный потенциал отрасли.

Белорусской рыбе пророчат большое плавание. Только в прошлом году в наших водоемах вырастили свыше 20 тысяч тонн живой продукции. В нынешнем же планируют эти цифры увеличить. Есть и повод. Более 10% экономического улова традиционно идет на экспорт. Но это еще и рыбное место для белорусских любителей тихой охоты.

Частная рыбалка в Беларуси набирает все большую популярность. На стороне рыбаков хотя бы выгода. Килограмм такой щуки в магазине будет стоить примерно тысяч 10, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А здесь своими руками ее можно выловить всего за две.

Владимир Иванов, рыболов:

Люди занимаются разведением. Если бы не разводили, то рыбы и не было бы.

Чтобы летом клевало, готовить пруды и водоемы в рыбхозах начинают уже сейчас.

Григорий Гриб, заведующий рыбопитомником:

За две недели полностью свежая вода поступает к нам в пруд. Так что рыба себя нормально чувствует, кислорода хватает. Всего хватает.

К концу зимы воздуха в водоемах все меньше и меньше. Поэтому в бой идут все средства: делают проруби и открывают водные протоки.

Григорий Гриб, заведующий рыбопитомником:

Пруды обеспечиваются кислородом за счет головного пруда. Вы видите его с правой стороны. Это канал, который обеспечивает все наше хозяйство водой, а также насыщением кислородом. Вы видите, бурлит все. Таких перепадов у нас где-то 4-5.

Рыба здесь приносит основной доход, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». От того и заботятся о ней круглый год. Чтобы из малька вырастить настоящего карпа или щуку, нужно время. Однако гродненские рыбоводы поговорку помнят и от труда не отказываются.

Григорий Давыдович, рыбовод:

Запушено рыбы более полторы тонны. Карпа до трех килограммов. Также амура – около двух тонн. Поэтому рыбалкой люди довольны.

Всего за несколько лет количество рыбы в этих прудах выросло в пять раз. Замечают это и люди. Раньше рыбаков сюда заманить не удавалось, а сейчас пруд пруди. Постепенно меняются и вкусы потребителя. Удочки все чаще забрасывают в надежде вытащить белого амура или форель.