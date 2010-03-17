В 2010 году в Минске начнется строительство аквапарка

Возведение спортивно-развлекательного объекта на пр.Победителей заложено в инвестиционной программе Минска на 2010 год, дополнения и изменения в которую внесли сегодня на сессии депутаты Мингорсовета.

Аквапарк будет построен с привлечением кредитных ресурсов банка, а транспортная инфраструктура — за средства бюджета города.

По словам исполняющего обязанности председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Николая Бутрима, в программу включены новые объекты. Их строительство поручено Президентом Беларуси при докладе Мингорисполкома о перспективах развития Минска, о строительстве объектов транспортной и социальной инфраструктуры для проведения в столице в 2014 году чемпионата мира по хоккею, передает БЕЛТА.

ак, согласно внесенным изменениям и дополнениям инвестпрограммы в текущем году в Минске начнется проектирование футбольного стадиона на 40-45 тыс. зрителей и многофункционального спортивного комплекса по пр.Машерова. Кроме того, по поручению главы государства, данному при посещении предприятия «Светоприбор», в инвестпрограмму включено строительство общежития квартирного типа на 80 койко-мест для инвалидов по зрению. Документом также предусматривается возведение в столице не менее 20 временных охраняемых автостоянок, добавил Николай Бутрим.