В 2010 году в Быхове будут сданы два многоквартирных дома

Три года назад, посещая Могилевскую и Гомельскую области, Президент дал ряд поручений по реабилитации загрязненных территорий. Благодаря их реализации удалось не только вернуть к жизни сотни гектаров сельхозугодий, но и создать новые производства. Так в Быхове бывший военный аэродром стал своеобразным бизнес-инкубатором.

Александр Захаревич на руководящем посту предприятия чуть больше трех лет. Когда в 2007 году с его производством приезжал знакомиться лично Президент страны, его директорский стаж составлял всего полгода. За это время многое изменилось и в лучшую сторону. Здесь успешно наращивают темпы и расширяют площади производства. Благо территория бывшего военного аэродрома позволяет. Главное, уверен руководитель, рационально ее использовать.

Александр Захаревич, директор предприятия:

– Приятно посмотреть на эти современные помещения, которые используются по производственному назначению. Кроме этого, приведена в порядок территория, она благоустроена, заасфальтирована, посажаны газоны, создаются хорошие условия для производства, для людей.

Наталья Радионова, бригадир яйцесклада предприятия:

– Зарплата у нас тоже хорошая. Больше миллиона получаем.

Город с непростым прошлым, тяжело переживший на себе и последствия Чернобыльской катастрофы, а затем и развал Советского Союза сравнительно недавно начал новую жизнь. Стали появляться новые предприятия, в район пошел крупный частный инвестор, начали активно реанимировать уже существующие производства. Так уже к концу года планируется, что на полную мощь заработает реконструированный овощесушильный завод. Уже сейчас здесь производится около 120 наименований продукции. Большой ассортимент поставляется в Россию, Казахстан, Прибалтику. Ведутся переговоры по экспорту в США и Израиль.

Николай Коротин, председатель Быховского райисполкома:

– Все задачи, которые были поставлены главой государства перед Быховским районом, были выполнены. Это, конечно, нас радует, но мы не останавливаемся на достигнутых успехах и результатах. В принципе, работа продолжается. Мы знаем, какие перед нами стоят задачи и как их достигнуть.

Развивается здесь и сфера здравоохранения. Новые аппараты УЗИ, искусственная вентиляция легких, новый операционный блок. Главные лечебные учреждения района в буквальном смысле нашпигованы современным оборудованием. Здесь делаются сложные эндоскопические операции. О возможности проведения, которых раньше местным врачам можно было лишь только мечтать.

Анатолий Каримов, заместитель главного врача Быховской центральной больницы:

– Было получено очень много оборудования, которое улучшило оказание медпомощи и облегчило работу врачам. Теперь мы имеем возможность проводить различные диагностические исследования не только непосредственно в лаборатории или отделении диагностики.

В этом году в Быхове будут сданы два многоквартирных дома. Они станут крепким фундаментом в образовании нового городского микрорайона, который будет состоять из 12 новостроек. А если не будет в районе проблем с жильем, и уровень демографической ситуации на Быховщине тоже повысится.

Вячеслав Комисаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Быхов, Могилевская область.