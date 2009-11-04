В 2010 году в Беларуси можно будет регистрировать или ликвидировать предприятия через интернет

Проект декрета уже направлен на рассмотрение в Правительство.

Согласно документу пользователям будет доступна информация о представленных в Беларуси субъектах хозяйствования — правда, за исключением тайных коммерческих сведений.

Переход на новые информационные технологии пройдет поэтапно. Электронный регистр будет взаимодействовать с банковскими и таможенными автоматизированными системами, а также архивами.

Новшество, по мнению специалистов, создаст еще более благоприятные условия для ведения бизнеса. В том числе и с участием иностранных инвестиций.

Галина Подрезенок, начальник управления единого государственного регистра юридических лиц Министерства юстиции Республики Беларусь:

При первичной регистрации субъектов хозяйствования электронные сведения будут подписываться электронно-цифровой подписью уполномоченного сотрудника соответствующего органа, а это в свою очередь позволит взаимодействовать с другими информационными системами для того, чтобы обеспечить юридическую силу вот этим вот электронным документам.