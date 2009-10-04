В 2009 году орденом Матери в Беларуси награждены 305 женщин

Таким орденом награждают женщин, которые родили и достойно воспитали 5 и более детей.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая отделом государственных наград главного управления кадровой политики Администрации Президента Ирина Исаева.

Она отметила, что всего орденом Матери (этот высокий знак материнской доблести был учрежден указом Президента в 1995 году) награждены 6 тысяч 122 женщины. Кстати, в прошлом году этой почетной награды удостоены 428 многодетных матерей, в 2007-м – 483, в 2006-м – 534, в 2005-м – 289.

Ирина Исаева напомнила, что в соответствии с указом с 2006 года при награждении орденом Матери выплачивается сумма в размере 5-кратного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ с 1 августа по 31 октября 2009 года составляет Br249 тысяч 410). Выплаты осуществляются из средств республиканского бюджета. Кроме того, в регионах Беларуси решением местных исполнительных и распорядительных органов установлены различные дополнительные формы поощрения награжденных этим орденом.