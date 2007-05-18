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В 2008 году штамп на выезд за рубеж белорусам не понадобится

18 мая 2007 10:54
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К концу 2007 года в Беларуси будут отменены разрешительные штампы в паспорте для выезда за рубеж.Об этом сообщили в Госкомитете погранвойск страны. К декабрю будут полностью автоматизированы пункты пропуска через государственную границу, что позволит упразднить оформление паспорта и разрешительной записи. В настоящее время автоматизированная система погранконтроля развернута на польском и прибалтийском направлениях. Завершается ее установка и на украинских пунктах пропуска.
# общество

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