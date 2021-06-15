В 1943-м там сожгли 146 человек. На благоустройство мемориального комплекса в Воложинском районе вышли местные жители

Новости Беларуси. День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня пройдет в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2020 году это юбилейная дата. Ровно 80 лет назад на рассвете войска фашистской Германии перешли границу Советского Союза, нарушив договор о ненападении.

22 июня по всей территории Беларуси пройдут памятные мероприятия, не останется в стороне и Минская область. Уже сейчас в каждом населенном пункте идет подготовка. А еще благоустраивают мемориалы и воинские захоронения. Например, в агрогородке Доры на благоустройство комплекса «Вдовы. Погибших ждут вечно» вышли местные жители.

Сергей Очтов, заместитель директора Дорского учебно-педагогического комплекса яслей-сада – средней школы:

В данный момент в благоустройстве принимают участие педагогические работники, технические работники школы и жители Дор. Школьники причастны к благоустройству всех мемориальных комплексов, памятников, которые есть в наших окрестностях.

Мемориальный комплекс открыт в память о трагических событиях 23 июля 1943 года, когда здесь, в церкви, были сожжены 146 человек, из них 36 детей. Ну, то есть были заперты в церкви и сожжены.