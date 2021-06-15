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В 1943-м там сожгли 146 человек. На благоустройство мемориального комплекса в Воложинском районе вышли местные жители

15 июня 2021 18:04
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Новости Беларуси. День всенародной скорби и памяти жертв Великой Отечественной войны 22 июня пройдет в Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 1943-м там сожгли 146 человек. На благоустройство мемориального комплекса в Воложинском районе вышли местные жители-1

В 2020 году это юбилейная дата. Ровно 80 лет назад на рассвете войска фашистской Германии перешли границу Советского Союза, нарушив договор о ненападении. 

В 1943-м там сожгли 146 человек. На благоустройство мемориального комплекса в Воложинском районе вышли местные жители-4

22 июня по всей территории Беларуси пройдут памятные мероприятия, не останется в стороне и Минская область. Уже сейчас в каждом населенном пункте идет подготовка. А еще благоустраивают мемориалы и воинские захоронения. Например, в агрогородке Доры на благоустройство комплекса «Вдовы. Погибших ждут вечно» вышли местные жители.

В 1943-м там сожгли 146 человек. На благоустройство мемориального комплекса в Воложинском районе вышли местные жители-7

Сергей Очтов, заместитель директора Дорского учебно-педагогического комплекса яслей-сада – средней школы:
В данный момент в благоустройстве принимают участие педагогические работники, технические работники школы и жители Дор. Школьники причастны к благоустройству всех мемориальных комплексов, памятников, которые есть в наших окрестностях.

Мемориальный комплекс открыт в память о трагических событиях 23 июля 1943 года, когда здесь, в церкви, были сожжены 146 человек, из них 36 детей. Ну, то есть были заперты в церкви и сожжены.

В 1943-м там сожгли 146 человек. На благоустройство мемориального комплекса в Воложинском районе вышли местные жители-10

Всего в Воложинском районе будет благоустроено 70 памятных мест. Из них 38 – воинские захоронения.

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Очтов # Фотофакт

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