Узровень беспрацоўя на Міншчыне – самы нізкі ў краіне

Менш 1%. А колькасць вакансій перавышае колькасць жадаючых працаўладкавацца.Так, на Чэрвеньшчыне за чатыры месяцы здолелі знайсці працу 180 чалавек. У райцэнтры праблему вырашаюць з дапамогай бюджэтных пазык. 300 мільенаў рублеў для дзвюх прадпрыемстваў дапамаглі ўладкаваць 12 чалавек. Селета з фінансавай дапамогай на вытворчасцях горада адкрыюць яшчэ 14 вакансій. А вось на весцы – сітуацыя адваротная. Патрэбу ў працоўных руках маюць амаль усе сельгасарганізацыі. Механізатараў і жывелаводаў кадравыя службы шукаюць і за межамі раена.