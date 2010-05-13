Прямой эфир

Узровень беспрацоўя на Міншчыне – самы нізкі ў краіне

13 мая 2010 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Менш 1%. А колькасць вакансій перавышае колькасць жадаючых працаўладкавацца.Так, на Чэрвеньшчыне за чатыры месяцы здолелі знайсці працу 180 чалавек. У райцэнтры праблему вырашаюць з дапамогай бюджэтных пазык. 300 мільенаў рублеў для дзвюх прадпрыемстваў дапамаглі ўладкаваць 12 чалавек. Селета з фінансавай дапамогай на вытворчасцях горада адкрыюць яшчэ 14 вакансій. А вось на весцы – сітуацыя адваротная. Патрэбу ў працоўных руках маюць амаль усе сельгасарганізацыі. Механізатараў і жывелаводаў кадравыя службы шукаюць і за межамі раена.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
13 мая 2010 13:54

В Афинах тысячи людей вышли на улицы с требованием от властей отказаться от реформы пенсионной системы

13 мая 2010 13:52

В Нидерландах — траур по погибшим в авиакатастрофе

13 мая 2010 13:45

Обама запросил у Конгресса дополнительные средства на борьбу с экологической катастрофой в Мексиканском заливе