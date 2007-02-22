Узнай результаты тестирования через SMS

По номеру 5050 в Беларуси можно получить результаты тестирований посредством SMS-запроса. Услуга реализована в виде интерактивного сервиса SMS-подписка и сейчас доступна для абонентов трёх станций сотовой связи. SMS-запрос можно послать как до, так и после прохождения тестирования. Абонент получит сообщение с результатами по мере обработки бланков ответов. Подписка осуществляется раздельно на каждый из трех этапов репетиционного тестирования и отдельно на получение результатов централизованного тестирования. Стоимость отправки запроса на номер 5050 составляет - 2.500 рублей без учета налогов.