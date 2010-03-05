Ужин в ресторане 8 марта обойдётся на 10-20% дороже, чем обычно

Сегодня тысячи белорусских мужчин мучаются ежегодной проблемой – что подарить женщинам на 8 Марта? Для многих из них этот день стал проверкой на изобретательность.

И всё-таки большинство ограничится стандартным набором: конфетами, парфюмерией и, конечно, цветами.

Цветочники Беларуси сладко потирают руки, ведь впереди 8 Марта. А значит, спрос на их продукцию заметно возрастет. Как показывает практика, цифры на ценниках в «красные дни календаря» меняются несколько раз и «в несколько раз». Продавцы считают, что один день год кормит. Спрос на товар стабильный.

Продавец цветов:

У нас есть и белорусские цветы, и голландские… Очень хорошо берут тюльпаны, хризантемы. Цены на розы колеблются в пределах 7-9 тысяч. Цены не поднимались... Если только на каких-то 500-1000 рублей.

Не боясь рейдов, у станций метро стоят предприниматели. Эта несанкционированная торговля мешает легальному бизнесу. Стандартный букетик из трёх тюльпанов стоит всего 7 тысяч.

Игорь Лойко,исполняющий обязанности начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

У нас существует регламентированное ценообразование. Конечно, отдельные предприниматели, повышают цены. Но мы будем стараться не допускать этого.

Мужчины, невзирая на цены, штурмуют не только палатки с цветами. Большинство расширяет дежурный список «конфеты-цветы-вино». Продажа косметики, парфюмерии и белья по сравнению с прошлыми месяцами увеличилась на треть.

Анастасия, продавец-консультант:

Чаще всего у нас мужчины покупают альбомы, рамочки для фотографий и сувенирные цветочки.

Цветочно-конфетная паника проникла и в заведения общепита. На сегодня забронировано больше половины мест в ресторанах. Ужин 8-го марта обойдётся на 10-20% дороже, чем обычно.

Анастасия Игнатович, маркетолог:

В праздничные дни кафе-клуб забит полностью. Люди записываются за две недели. 5-е, 6-е, 7-е, 8-е числа забиты настолько...

Игорь Лойко,исполняющий обязанности начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

За месяц были проинформированы все торговые предприятия о том, чтобы к этому празднику магазины делали скидки. Шестого числа пройдет ярмарка около Ледового дворца, в которой будут участвовать около 50 предприятий.

Главным подарком, который ждут сами женщины, остаются ежедневное внимание и любовь. Цены на них всегда высоки и от «красных дней календаря» не зависят.

Алина Змачинская, Андрей Новгородцев, Александр Мишин, телекомпания СТВ.