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Уже третий день. Экстренные службы ликвидируют последствия урагана «Ларс»

28 января 2021 06:26
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Новости Беларуси. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий урагана «Ларс». Борьба с последствиями непогоды идет уже третий день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Уже третий день. Экстренные службы ликвидируют последствия урагана «Ларс»-1

Мощный циклон обрушился на страну в начале недели, он принес с собой сильный ветер и обильные снегопады. Десятки бригад делают все возможное, чтобы максимально быстро вернуть в населенные пункты свет и тепло.

Обледеневшие линии электропередачи обрывались под тяжестью снега, падающих веток и деревьев. Всего пострадали свыше 2 400 городов и сел.

Уже третий день. Экстренные службы ликвидируют последствия урагана «Ларс»-4

Коммунальным службам помогает Госавтоинспекция, которая сопровождает технику во время выполнения работ, чтобы улучшить условия дорожного движения.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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