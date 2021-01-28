Уже третий день. Экстренные службы ликвидируют последствия урагана «Ларс»

Новости Беларуси. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий урагана «Ларс». Борьба с последствиями непогоды идет уже третий день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный циклон обрушился на страну в начале недели, он принес с собой сильный ветер и обильные снегопады. Десятки бригад делают все возможное, чтобы максимально быстро вернуть в населенные пункты свет и тепло.

Обледеневшие линии электропередачи обрывались под тяжестью снега, падающих веток и деревьев. Всего пострадали свыше 2 400 городов и сел.