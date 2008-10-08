Уже до конца года в Беларуси будет проведена операция по пересадке сердца

Об этом заявили сегодня кардиохирурги. Белорусская трансплантология стремительно набирает обороты.

Только в апреле медики впервые в истории страны пересадили печень. А уже сегодня выписана из больницы шестая пациентка. Высокий уровень белорусской медицины подчеркивает и проведение в Минске научно-практической конференции по развитию этой сферы медицины. Это первый форум такого уровня на постсоветском пространстве.

По пересадке печени в листе ожидания сегодня 57 белорусов. И как говорят хирурги, это цифра плавающая. Ежегодно в стране только от цирроза печени умирают две с половиной тысячи человек. Все они потенциальные клиенты на пересадку. И это без учёта других болезней. Получить новую печень смогли уже шесть белорусов. Ещё в апреле этого года белорусские хирурги это сделали впервые.

Отмечая врачей, глава государства называл это прорывом в белорусской медицине. И поручил ускорить темпы создания Республиканского Центра трансплантологии. Тогда же было заявлено - он откроется уже летом 2009 года. Новую жизнь ежегодно смогут получить сотни белорусов, при чём у себя на Родине.

Настоящим чудом называет работу врачей и Лариса Макарчик. Сегодня, проведя в больнице больше месяца, она отправляется домой. Если год назад ей казалось, жизнь оборвалась. Сегодня – только начинается. Кроме печени в Беларуси научились пересаживать и почки, и различные ткани. И вот сегодня заявлено – первое сердце пересадят в этом году. Создана вся база – от юридической до кадровой.



По состоянию трансплантологии, в мире принято судить о развитии всей медицины. Это как индикатор того, насколько способны врачи решать самые сложные проблемы. Проведение у нас, в Минске, такого широкого научно-практического форума, и при этом первого в постсоветское время – уже свидетельство высокого уровня медицины Беларуси.





