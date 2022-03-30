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«Уже для тех людей, которые выросли с планшетами». В Санкт-Петербурге открыли Центр компетенций БЕЛАЗ

30 марта 2022 13:30
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Совместное противостояние санкциям 30 марта обсуждают деловые круги Беларуси и России. В Санкт-Петербурге проходит совместный бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открыл его белорусский премьер-министр Роман Головченко.

Как противостоять санкциям? В Санкт-Петербурге проходит совместный бизнес-форум Беларуси и России. Читать здесь.

«Уже для тех людей, которые выросли с планшетами». В Санкт-Петербурге открыли Центр компетенций БЕЛАЗ-1

В Горном институте сегодня торжественно открыли Центр компетенций БЕЛАЗ. Это место, где студенты, аспиранты и ученые смогут оттачивать практические навыки. В Центре эксклюзивное оборудование: прямо из аудитории можно в реальном времени управлять машинами на горных предприятиях и полигонах БЕЛАЗ.

«Уже для тех людей, которые выросли с планшетами». В Санкт-Петербурге открыли Центр компетенций БЕЛАЗ-4

Наша карьерная техника эффективно работает на российском рынке в условиях санкций. В планах – выйти на понятие товар или продукт Союзного государства.

«Уже для тех людей, которые выросли с планшетами». В Санкт-Петербурге открыли Центр компетенций БЕЛАЗ-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Подготовке и студентов, и тех, кто будет работать в горной добыче, – это совсем другая ступенька. Как сегодня правильно сказали, это уже для тех людей, которые выросли с планшетами. Соответственно, они хотят видеть всю экосреду в привычной для себя форме, поэтому это вопрос диспетчеризации, вопрос безопасности, вопрос эффективности.

Беларусь передала Санкт-Петербургу 45 автобусов МАЗ. Подробнее.

«Уже для тех людей, которые выросли с планшетами». В Санкт-Петербурге открыли Центр компетенций БЕЛАЗ-10

Ряд документов уже подписан на полях бизнес-форума. Так, Санкт-Петербургская валютная и Белорусская универсальная товарная биржи договорились о сотрудничестве. Акценты о более тесной кооперации расставили в промышленности и научно-технической сфере.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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