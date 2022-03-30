«Уже для тех людей, которые выросли с планшетами». В Санкт-Петербурге открыли Центр компетенций БЕЛАЗ

Совместное противостояние санкциям 30 марта обсуждают деловые круги Беларуси и России. В Санкт-Петербурге проходит совместный бизнес-форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открыл его белорусский премьер-министр Роман Головченко. Как противостоять санкциям? В Санкт-Петербурге проходит совместный бизнес-форум Беларуси и России. Читать здесь.

В Горном институте сегодня торжественно открыли Центр компетенций БЕЛАЗ. Это место, где студенты, аспиранты и ученые смогут оттачивать практические навыки. В Центре эксклюзивное оборудование: прямо из аудитории можно в реальном времени управлять машинами на горных предприятиях и полигонах БЕЛАЗ.

Наша карьерная техника эффективно работает на российском рынке в условиях санкций. В планах – выйти на понятие товар или продукт Союзного государства.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Подготовке и студентов, и тех, кто будет работать в горной добыче, – это совсем другая ступенька. Как сегодня правильно сказали, это уже для тех людей, которые выросли с планшетами. Соответственно, они хотят видеть всю экосреду в привычной для себя форме, поэтому это вопрос диспетчеризации, вопрос безопасности, вопрос эффективности. Беларусь передала Санкт-Петербургу 45 автобусов МАЗ. Подробнее.