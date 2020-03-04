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Уже четыре случая коронавируса в Беларуси. Стало известно, кто заразился

04 марта 2020 06:25
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Новости Беларуси. В Беларуси зафиксирован четвертый случай коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тест подтвердился у одного из пациентов, которого уже изолировали для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

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Обработка результатов тестов людей, за которыми наблюдают медики, продолжается. Все находящиеся в стационаре чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса. Специалисты подчеркивают, что пациенты были изолированы еще до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них.

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Уже четыре случая коронавируса в Беларуси. Стало известно, кто заразился-1

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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