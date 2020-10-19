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Уже 670 тысяч тонн. В Беларуси собрали 95 % урожая картофеля

19 октября 2020 06:25
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Новости Беларуси. В Беларуси завершается уборка картофеля, остается около 5 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минсельхозпрода, к 19 октября хозяйства получили более 670 тысяч тонн второго хлеба.

Уже 670 тысяч тонн. В Беларуси собрали 95 % урожая картофеля-1

Урожайность в 2020 году несколько ниже, чем в 2019-м – 284 центнера с гектара – это средний показатель по стране.

У белорусов картофель пользуется особым спросом. Однако кроме реализации на внутреннем рынке – в торговых сетях и на ярмарках, культуру поставляют и на экспорт. Определенный процент отправляется на промышленную переработку, часть – в стабфонды и в хранилища.

Уже 670 тысяч тонн. В Беларуси собрали 95 % урожая картофеля-4

Тем временем, аграрии завершают и работы по уборке сахарной свеклы. Общий объем собранного урожая уже превысил 2 миллиона тонн.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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