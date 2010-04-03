Ужаленного медузой милиционера хотят везти из Египта самолетом МЧС

Министр МЧС РФ Сергей Шойгу получил обращение главы ГУВД Москвы Владимира Колокольцева, в котором он просит предоставить спецсамолет для доставки на лечение в Москву пострадавшего в Египте от ожога ядовитой медузы сотрудника милиции, сообщила в субботу пресс-секретарь Колокольцева Жанна Ожимина.

Постарадавший – Игорь Кузнецов, милиционер-водитель УВД на московском метрополитене. Глава ГУВД встречался с женой Кузнецова, от которой узнал, что врачи разрешают транспортировку пострадавшего для лечения из Египта в Москву. Колокольцев обратился в МЧС с просьбой выделить самолет для его транспортировки.

Милиционер-водитель управления милиции на Московском метрополитене, старший сержант милиции 1966 года рождения, во время отпуска на египетском курорте Хургада получил ожог от ядовитой медузы и в состоянии тяжелой комы госпитализирован в медицинское учреждение Хургады, сообщает РИА «Новости».