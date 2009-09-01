Узбекистан празднует совершеннолетие

18 лет назад республика провозгласила государственный суверенитет.

Праздник совпал и с юбилеем столицы – Ташкенту 22 века. Главные торжества сегодня проходят на центральных площадях и во всех столичных парках культуры и отдыха.

Дипломатическим отношениям между нашими странами 16 лет. Беларусь и Узбекистан сотрудничают и оказывают взаимную поддержку в рамках ООН и других международных организаций. Активно развивается торгово-экономическое сотрудничество. По итогам прошлого года товарооборот составил 168 млн. долларов и увеличился по сравнению с 2007 годом почти в полтора раза.

С национальным праздником - Днем Независимости - Президента Узбекистана Ислама Каримова и народ этой страны поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.