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Увлекся автомобилями благодаря отцу-дальнобойщику – как белорус стал руководителем школы дрифта

24 июля 2026 16:37
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Для тех, кому скорости всегда мало, есть альтернатива – трек, дрифт, гонки. Там, где риск – это спорт, а не нарушение. Владислав Ломако – опытный спортсмен, участник и организатор соревнований по дрифту. Человек, для которого автомобиль – не просто железо, а смысл жизни, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Увлечение автомобилями началось в детстве благодаря отцу-дальнобойщику. Сегодня Владислав не просто водитель. Он тот, кто укрощает машину в контролируемом заносе. Визг резины, дым из-под колес, адреналин – его стихия.

Увлекся автомобилями благодаря отцу-дальнобойщику – как белорус стал руководителем школы дрифта-2

Владислав Ломако, руководитель школы дрифта:
Влечение к автоспорту у меня проявилось с того момента, когда я в первый раз попал на соревнования по дрифтингу. Я понимал, что самый дешевый вход в дрифт – это «Жигули». Я уже тогда болел тем, что мне нужна «Жига», которую я начну доделывать, дорабатывать, чтобы с ней работать и двигаться в сторону автоспорта. 

Друзья это понимали, слышали, что я хочу. Исполнили мою мечту, подарили «Жигули» на день рождения. С того момента я начал свою мечту ставить целью. Цель эту воплощать в жизнь. Я начал ее дорабатывать – в принципе, у меня это получилось. Мы построили, начали на ней ездить.

Подробности в видео.

# Дрифтинг

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