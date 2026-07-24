Увлекся автомобилями благодаря отцу-дальнобойщику – как белорус стал руководителем школы дрифта

Для тех, кому скорости всегда мало, есть альтернатива – трек, дрифт, гонки. Там, где риск – это спорт, а не нарушение. Владислав Ломако – опытный спортсмен, участник и организатор соревнований по дрифту. Человек, для которого автомобиль – не просто железо, а смысл жизни, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Не сбавляют скорость даже перед детской коляской – что влияет на культуру вождения, рассказал эксперт

Увлечение автомобилями началось в детстве благодаря отцу-дальнобойщику. Сегодня Владислав не просто водитель. Он тот, кто укрощает машину в контролируемом заносе. Визг резины, дым из-под колес, адреналин – его стихия.