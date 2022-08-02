Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?

Новости Беларуси. Под водой, на земле и в небе. 2 августа в стране отмечают День десантников и сил специальных операций. Всем, кто причастен к этому празднику, поздравление адресовал Президент, отметив, что сегодня непобедимая крылатая пехота бережно хранит ценность десантного братства, сохраняет славные ратные традиции и преемственность поколений.

По-особенному и с размахом этот день отмечают в Витебске. Именно здесь базируется легендарная 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада. Репортаж Виктора Пралича.

День десантников и сил специальных операций – один из немногих в году 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, когда ворота соединения открыты для всех. Дресс-код совсем необязателен, но узнаваемая полосатая тельняшка здесь не только на тех, кто прошел эту школу мужества, но даже на маленьких белорусах. На территории 103-й воздушно-десантной бригады в Витебске прошел импровизированный бал БТРов – читайте далее. В бригаду сегодня не то что семьями – шли поколениями. И даже добирались за тысячи километров спустя три десятка лет.

Александр Жилваков, житель Екатеринбурга (Россия):

Как уехал в 1990 году, так и не бывал. Вот приехал. Вообще огромное спасибо. Ну классно! А народу витебскому и белорусскому большая благодарность! Когда мы служили здесь еще в советское время, к нам относились по-настоящему хорошо, по-братски. И вот это чувство благодарности... Мы когда собираемся, всегда вспоминаем нашу службу.

Андрей Усачев, житель Витебска:

Вот видите, люди приехали из Москвы, Полоцка, Новополоцка. Все мы служили в 80 году прошлого столетия в этой нашей витебской дивизии. Кого ни встретишь – большинство нашего поколения – все прошли войну. Мы встречаемся постоянно. Братство десанта.

На что сегодня способны витебские десантники, воочию увидели гости праздника. Показательные выступления на плацу всегда проходят зрелищно: с огнем и дымом.

103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада – это не только разбить кирпич, пройти огненную преграду. Это в первую очередь защита Отечества, и не только нашего. Зимой 2022 года с миротворческой миссией рота находилась в Казахстане, где успешно охраняла стратегические объекты.

2 августа – тот редкий случай, когда можно было почти все. Посидеть за рулем современной военной техники, прицелиться из танка. И какой же День десантника без прыжка с парашютом? Даже если и с макета.

– Я прочувствовал, как я летал. Очень классно было!

– Не страшно было?

– Не. Сначала страшно, потом не страшно.