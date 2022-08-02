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Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?

02 августа 2022 19:20
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Новости Беларуси. Под водой, на земле и в небе. 2 августа в стране отмечают День десантников и сил специальных операций. Всем, кто причастен к этому празднику, поздравление адресовал Президент, отметив, что сегодня непобедимая крылатая пехота бережно хранит ценность десантного братства, сохраняет славные ратные традиции и преемственность поколений.

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?-1

По-особенному и с размахом этот день отмечают в Витебске. Именно здесь базируется легендарная 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада.

Репортаж Виктора Пралича.

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?-4

День десантников и сил специальных операций – один из немногих в году 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, когда ворота соединения открыты для всех. Дресс-код совсем необязателен, но узнаваемая полосатая тельняшка здесь не только на тех, кто прошел эту школу мужества, но даже на маленьких белорусах.

На территории 103-й воздушно-десантной бригады в Витебске прошел импровизированный бал БТРов – читайте далее.

В бригаду сегодня не то что семьями – шли поколениями. И даже добирались за тысячи километров спустя три десятка лет.

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?-7

Александр Жилваков, житель Екатеринбурга (Россия):
Как уехал в 1990 году, так и не бывал. Вот приехал. Вообще огромное спасибо. Ну классно! А народу витебскому и белорусскому большая благодарность! Когда мы служили здесь еще в советское время, к нам относились по-настоящему хорошо, по-братски. И вот это чувство благодарности... Мы когда собираемся, всегда вспоминаем нашу службу.

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?-10

Андрей Усачев, житель Витебска:
Вот видите, люди приехали из Москвы, Полоцка, Новополоцка. Все мы служили в 80 году прошлого столетия в этой нашей витебской дивизии. Кого ни встретишь большинство нашего поколения все прошли войну. Мы встречаемся постоянно. Братство десанта.

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?-13

На что сегодня способны витебские десантники, воочию увидели гости праздника. Показательные выступления на плацу всегда проходят зрелищно: с огнем и дымом.

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?-16

103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада – это не только разбить кирпич, пройти огненную преграду. Это в первую очередь защита Отечества, и не только нашего. Зимой 2022 года с миротворческой миссией рота находилась в Казахстане, где успешно охраняла стратегические объекты.

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?-19

2 августа – тот редкий случай, когда можно было почти все. Посидеть за рулем современной военной техники, прицелиться из танка. И какой же День десантника без прыжка с парашютом? Даже если и с макета.

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?-22

Я прочувствовал, как я летал. Очень классно было!
– Не страшно было?
– Не. Сначала страшно, потом не страшно.

Увидеть зрелищное выступление и даже прыгнуть с парашютом – как в Витебске отметили День десантника?-25

Никто, кроме них, так свой профессиональный праздник не отмечает. Показательно, зрелищно и масштабно. Это уж точно про витебских десантников.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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