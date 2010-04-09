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Увидеть кандидатов в депутаты можно чаще

09 апреля 2010 10:38
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В столице количество мест для предвыборной агитации стало на 43 больше.Теперь площадки на рынках и возле гипермаркетов вполне могут стать местом знакомств потенциальных избранников со своим электоратом.
# общество

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