Увидеть кандидатов в депутаты можно чаще

Столичные парки готовят подарок маленьким минчанам: уже скоро аттракционы выйдут из сезонной спячки

Добавить цвета, испытать на прочность старые детали и, конечно, проверить: горит – не горит? Столичные парки открывают сезон развлечений. И уже на следующей неделе от посетителей здесь не будет отбоя.