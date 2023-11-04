Прямой эфир

Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября

04 ноября 2023 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По предварительным прогнозам синоптиков, предстоящая неделя обещает быть умеренно теплой, рассказали в программе «Плюс-минус». При этом увеличится количество осадков по всей стране.

Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-1

Начнется неделя преимущественно пасмурной и зябкой погодой с дождем. Атмосферное давление в ночные часы опустится ниже нормы. Относительная влажность – 96-97 %, ветер от слабого до умеренного. Средняя температура воздуха ночью по стране будет колебаться в пределах отметки +5...+8 °C и от +9 °C до +12 °C в дневные часы.

В Вильнюсе +11°C, в Афинах +24°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 ноября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-4

Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-6

Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-8

Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-10

Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-12

Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какой вклад внёс шляхетский род Горватов в развитие Полесья – побывали в Липове
04 ноября 2023 14:17

Какой вклад внёс шляхетский род Горватов в развитие Полесья – побывали в Липове

Как просыпаться бодрым и решить проблемы со сном – объяснила врач
04 ноября 2023 14:14

Как просыпаться бодрым и решить проблемы со сном – объяснила врач

Минское суворовское училище отметило 70-летний юбилей
04 ноября 2023 14:09

Минское суворовское училище отметило 70-летний юбилей