Увеличится количество осадков по всей стране. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября

По предварительным прогнозам синоптиков, предстоящая неделя обещает быть умеренно теплой, рассказали в программе «Плюс-минус». При этом увеличится количество осадков по всей стране.

Начнется неделя преимущественно пасмурной и зябкой погодой с дождем. Атмосферное давление в ночные часы опустится ниже нормы. Относительная влажность – 96-97 %, ветер от слабого до умеренного. Средняя температура воздуха ночью по стране будет колебаться в пределах отметки +5...+8 °C и от +9 °C до +12 °C в дневные часы.

В Вильнюсе +11°C, в Афинах +24°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 ноября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.