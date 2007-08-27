Увеличить транзит

Уже в следующем году автомагистраль Брест-Граница Российской федерации будет полностью соответствовать европейским стандартам.

С каждым годом нагрузка на единственную в Беларуси платную дорогу увеличивается. Поэтому качество покрытия должно соответствовать лучшим образцам. Ремонт автомагистрали - удовольствие не из дешевых. 1 километр обходится в 400 миллионов рублей. Учитывая то, что работы ведутся в трех областях - сумма внушительная. Дорожники активно используют банковские кредиты.

Все расходы на развитие транспортной инфраструктуры окупаются сторицей. В прошлом году через территорию Беларуси перевезено 168 миллионов тонн грузов. Доходы от транзита составили около 1,5 миллиардов долларов США. С каждым годом нагрузка на единственную в Беларуси платную дорогу увеличивается. Поэтому качество покрытия должно соответствовать лучшим образцам.

Участок в 25 километров в районе национального аэропорта ремонтируют специалисты ДСУ № 43. С конца июля по октябрь только здесь специалисты уложат более 70 тысяч тонн асфальта. Дорожные работы создают неудобства автолюбителям, но это временно.

К концу следующего года автомагистраль Брест-Граница Российской федерации будет полностью соответствовать европейским стандартам по нагрузке на ось - 11,5 тонн. Специалисты рассчитывают, что тяжелые автопоезда, которые сейчас идут в обход Беларуси, выберут кратчайший маршрут.

