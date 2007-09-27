Увеличить нормы потребления воды

В Витебской области не желающим устанавливать счетчики учета воды увеличат нормы её потребления. Этот вопрос будет рассматриваться на законодательном уровне.

Приборы учета потребления горячей и холодной воды в Витебской

области установлены более чем у 30% населения. Остальная категория граждан находится в прямой зависимости от такой величины, как норма потребления. Сегодня она равна трём сотням литров воды в сутки на человека. Однако отдельные граждане, особенно проживающие в сельских районах, используют значительно больший объем воды.

Те, кто умеет считать свои деньги, уже давно установили или устанавливают счетчики сейчас, в итоге платят меньше. Тем более что установить приборы можно с шестимесячной отсрочкой платежа. При этом, работники ЖЭУ проводят мелкий сантехнический ремонт.

Взыскать просроченную задолженность иногда весьма проблематично. Разъяснительные беседы и отключение воды - не всегда помогают. В некоторых случаях дело доходит до судебных разбирательств и даже до выселения. Однако, как утверждают специалисты, самый действенный способ борьбы с неплательщиками - это социальные работы.

