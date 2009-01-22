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Увеличен размер субсидии сельским безработным Беларуси при организации предпринимательства

22 января 2009 08:57
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Теперь он составит 15 бюджетов прожиточного минимума. Ранее было 11. Рост более чем на треть, по мнению специалистов, станет дополнительным импульсом для безработных с сельской пропиской, а также поспособствует снижению напряженности на рынке труда. Отметим, за два прошедших года госслужба занятости оказала содействие в открытии собственного дела свыше пяти с половиной тысячам безработных. В текущем году поддержат почти 2,5 тысячи незанятых.
# общество

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