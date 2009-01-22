Увеличен размер субсидии сельским безработным Беларуси при организации предпринимательства

Теперь он составит 15 бюджетов прожиточного минимума. Ранее было 11. Рост более чем на треть, по мнению специалистов, станет дополнительным импульсом для безработных с сельской пропиской, а также поспособствует снижению напряженности на рынке труда. Отметим, за два прошедших года госслужба занятости оказала содействие в открытии собственного дела свыше пяти с половиной тысячам безработных. В текущем году поддержат почти 2,5 тысячи незанятых.