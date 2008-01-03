Увеличен размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет

В Беларуси с января оно будет составлять - 80% бюджета прожиточного минимума, ранее было 65%. Семьи с маленьким ребенком теперь будут получать ежемесячно почти 149 тысяч рублей. К слову, сегодня в Беларуси - более 274 тысяч детей в возрасте до 3-х лет. Отметим, что в соответствии с президентской программой "Дети Беларуси" пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 1 января 2009 года возрастет до 100% бюджета прожиточного минимума.