Увековечить имена погибших на территории Беларуси евреев помогут архивы нашей страны

Постоянное сотрудничество с белорусскими архивами планирует наладить Израильский мемориальный институт катастрофы и героизма европейского еврейства.

В настоящее время уже изданы четыре сборника документов, которые содержат имена погибших на территории Беларуси евреев. Из миллиона проживавших на нашей территории их погибло 800 тысяч. В 2009 году установлено более 10 тысяч имен жертв. В ближайшее время выйдет пятая книга «Свидетельствуют палачи».

Отметим, Беларусь проводит большую работу по увековечиванию имен белорусских евреев, особенно она активизировалась в преддверии 65-летия Великой Победы.

Борис Мафцир, руководитель проекта:

– Расстрельный период уничтожения евреев Советского Союза не оставил имен, не оставил списков. Поэтому людей уничтожили дважды – их уничтожили физически и уничтожили их память. И трудность восстановления имен, когда многие деревни, многие местечки начисто снесены, не осталось ни одного свидетеля.