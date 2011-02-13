Уве Рада: В своей книге я хотел сказать, чтобы люди больше старались вступать в диалог между собой

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает писатель и публицист из Германии Уве Рада.

Вы на выставке представили книгу о Немане. Хорошо знакомая всем белорусам река. Почему Неман? Почему не какая-то другая река?

Уве Рада:

Эту реку знают не только в Беларуси, но и в Германии. Но в Германии она больше известна как река, которая протекает по территории Восточной Пруссии. Это бывшая немецкая территория, которая с 1945 года больше не принадлежала Германии. Но этот восточно-прусский участок насчитывает 110 км, в то время как весь Неман – 937 км в длину.

Я хотел представить своим читателям весь Неман. Не только его восточно-прусскую часть, но и белорусскую, литовскую.

Я прочитал аннотацию к Вашей книге и понял, что Неман, как герой Вашей книги, – это не совсем река. Это больше, наверное, человек. Или какой-то собирательный образ.

Уве Рада:

Действительно, я старался показать Неман как реку со своим характером. И эта река стоит в центре внимания в моей книге.

Я считаю, что реки, в целом, рассказывают совсем другую историю, чем история национальностей, государств, к которой мы привыкли. Потому что они не придерживаются какой-то границы и они всегда стремятся, наоборот, к тому, чтобы различные границы преодолевать. И та история, к которой мы прислушиваемся, когда пишем о реке, связывает различные нации и которая смотрит с перспективы многих наций.

В этой книге я старался придерживаться определенного характера реки. Эта книга, которая рассказывает о Немане не в одном жанре. Здесь я старался сочетать и моменты репортажа, и моменты исторической статьи. Таким образом как бы повторить течение реки.

Вы сказали о характере. От характера реки – к характеру белорусов. Я предполагаю, что вы проехали не один десяток километров в поиске фактуры для Вашей книги. Что Вы можете сказать о характере белорусов, о привычках?

Мы находимся в центре Европы и очень этим гордимся. А что общего у вас и у нас с точки зрения характера, привычек, взглядов на жизнь.

Уве Рада:

Я могу сказать, что людям, с которыми я встречался в Беларуси, конечно, задавал вопрос о Немане. И большинство из них реагировали эмоционально. Они говорили, что река для них много чего значит.

Действительно, Неман упоминается во многих песнях и сказках. Это река, которая связывает белорусов с Европой, потому что она течет и впадает в Балтийское море. Можно сказать, что таким образом река связывает белорусов с Европой. Это было так еще во времена Средневековья, Речи Посполитой.

К сожалению, эта река сегодня дважды пересекает внешнюю границу Европейского Союза.

Вы сказали с сожалением, что Неман два раза пересекает внешнюю границу Евросоюза. Давайте поговорим об этом.

К сожалению, Евросоюз не всегда смотрит объективным взглядом на Беларусь. К сожалению, имеют место, на наш взгляд, некие двойные стандарты в отношении Беларуси. С одной стороны, с нами пытаются говорить языком санкций. С другой стороны, не далее, как на этой неделе, к нам приехала представительная делегация «Дойче Банка» и говорили о сотрудничестве. Как Вы можете это прокомментировать?

Уве Рада:

Моя книга не касается политики, я не ставлю перед собой никаких политических целей. Я писал книгу, которая рассказывает о культурной истории реки. Я совсем не собирался таким образом влиять на политику Европейского Союза или на политику Беларуси. Я просто хотел сказать, чтобы люди больше старались вступать в диалог между собой. Просто на личном уровне. И когда у нас будет больше таких встреч, встреч, которые будут посвящены культуре, тогда, наверное, в какой-то момент и государства будут вынуждены или согласятся больше сотрудничать друг с другом.

Этот год для Беларуси особенный еще и тем, что грядет трагическая дата – 70 лет с начала Великой Отечественной войны. Беларусь среди бывших республик Советского Союза больше всех пострадала от фашизма. Вы знаете в какой-то мере Беларусь изнутри, благодаря Вашим экспедициям.

Как Вы могли бы оценить отношение к исторической памяти белорусов и Ваших соотечественников?

Уве Рада:

Я могу сказать, что в 2009 году я ездил в Вильнюс и работал там над проектом, который относился к воспоминаниям о Второй мировой войне среди представителей разных национальностей. И я выяснил, что литовцы имеют совсем другое представление о начале войны, чем поляки, которые жили в Вильнюсе, или русские, которые жили в Вильнюсе.

Но я думаю, что Европа имеет будущее только, как Европа с совместными воспоминаниями. Это не должны быть одни и те же воспоминания, а всегда нужно стремиться и пробовать понять воспоминания другой, соседней нации.

Мне было интересно наблюдать за тем, что в Беларуси есть такие примеры, которые упоминаются одинаково несколькими нациями. Например, это Адам Мицкевич.

Где больше читают па Вашим наблюдения – в Германии или Беларуси?

Уве Рада:

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я очень мало знаю книжный рынок Беларуси. Но я заметил, что книжный рынок из года в год растет.

Мне хочется, чтобы было больше книг на белорусском языке, чтобы больше переводились с немецкого. И наоборот, чтобы больше книг с белорусского языка переводились на немецкий.

Какая книга для Вас наиболее полезная: художественная, кулинарная или жалобная?

Уве Рада:

Я могу сказать, что кулинарную книгу я не выберу однозначно, потому что я сам с удовольствием готовлю, но никогда бы не взялся готовить то, что написано в кулинарной книге.

Я, скорее всего, выбрал бы художественную книгу. Но чтобы обязательно в ней рассказывалось о людях, истории, культуре.

Часто говорят, что авторы сами пишут книги, которые они бы с удовольствием читали. Поэтому к вашему вопросу я добавил бы еще один пункт, а именно «книга, которая рассказывает об истории культуры».