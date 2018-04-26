Утвержден вид спутника дистанционного зондирования Земли, который запустят в 2020 году

Его параметры и технические характеристики будут в разы выше предыдущей модели. Белорусская сторона отвечает за съемочную аппаратуру космического аппарата, а россияне займутся платформой и выводом спутника на орбиту.

Новости Беларуси. Облик нового спутника дистанционного зондирования Земли утвержден белорусскими и российскими учеными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси: Это будет абсолютно новый спутник с суперметровым разрешением. Будет новейшая съемочная аппаратура, система передачи снимков на землю. По сравнению с тем, что летает, мы полагаем в 3-4 раза будут параметры его лучше.

Запуск нового спутника планируется к 2020 году, так как действующий аппарат, (он был запущен в июле 2012 года) все еще успешно эксплуатируется и справляется со своими задачами.

Перед белорусскими учеными стоит целый ряд и «земных» задач. 26 апреля, на ежегодном собрании представителей науки, были озвучены приоритетные направления работы. Это завершение работы по отечественному электромобилю, создание так называемых «умных» препаратов фармацевтики, появление новых сортов сельскохозяйственных растений.