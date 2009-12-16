Утром в Минске было 22 градуса ниже нуля

Минувшая ночь стала самой морозной в Беларуси за последние три года.

И если накануне температурный рекорд был в Витебске – минус 25. То сегодня 27 - уже на востоке страны. Рано утром в Минске было 22 мороза.

Синоптики на два дня передали штормовое предупреждение. В работе белорусской энергосистемы морозы не вызвали сбоев, в электросетях отключений не было. Лишь накануне днем единичные случаи зафиксированы в Витебской, Минской и Гомельской областях. В основном они были связаны не с морозом, а с техническими причинами, в частности, с повреждением кабельных линий. Дежурные бригады работают круглосуточно, и все неполадки устраняют в течение полутора- двух часов.

А вот обстановка в частном секторе стала пожароопасной. За прошедшие сутки – 41 пожар. Одиннадцать человек погибли. Главные причины возгораний - нарушение правил эксплуатации печного отопления, короткое замыкание электропроводки, использование самодельных электрообогревателей и курение в нетрезвом состоянии.

ГАИ предупреждает водителей о вероятности перемерзания топливной системы двигателя. Зарегистрированы десятки таких случаев. Особенно это коснулось грузоперевозчиков, которые оказались на ночной трассе в неисправных автомобилях. В целом количество машин на дорогах сократилось. Несмотря на сильные морозы, общественный транспорт в городах Беларуси работает в обычном режиме. Правда, в некоторых автопарках не хватает зимнего топлива. Сейчас эта проблема решается.

В то же время медики говорят о росте числа обморожений. За минувшие сутки с таким диагнозом только в минские больницы попали шесть человек. С переохлаждением – пятеро.