Утилизировать автомобиль в Минске можно за 700 рублей

Избавиться от старого ненужного автомобиля гораздо проще, чем предполагают многие автовладельцы.

Нужно явиться в ГАИ с техпаспортом и регистрационными знаками, написать заявление установленного образца и заплатить 700 рублей за компьютерные услуги. Машину снимут с учета, выдав владельцу разрезанный техпаспорт. Само транспортное средство предоставлять на сверку не нужно.

После снятия с учета бывшему владельцу останется только прийти в ЖЭС по месту жительства и написать заявление с просьбой оказать содействие в вывозе крупногабаритного мусора. Коммунальные службы отправят ненужный автомобиль в утиль, при этом его хозяину платить не придется.

К слову, с начала года работники коммунальных служб направили в Госавтоинспекцию 1.028 запросов с просьбой установить владельцев брошенных машин. По оценкам самих сотрудников ГАИ таких авто в Минске около 30 тысяч и число их ежегодно увеличивается, сообщает агентство «Минск-Новости».