Усыпить или вернуть хозяевам

25 сентября должны были вынести "приговор" стаффордширскому терьеру, который несколько дней назад до смерти загрыз полугодовалого ребенка. Но ситуация зашла в тупик: собаку-убийцу более 10 суток продержали на карантине в изоляре городской ветеринарной станции, подозревая бешенство. Но осмотр показал - животное абсолютно здорово.

Владельцы о собаке не пекутся, но и не дают разрешения на усыпление четвероногого. А прокуратура не в праве более 10 дней держать животное в ветучреждении. Поэтому стаффорда сегодня заберут в кинологическую службу МВД. Сколько времени там проведет собака - неизвестно.

Сейчас на мать погибшего ребенка завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Ей грозит до двух лет лишения свободы. В нашей стране, в отличие от европейских, пока нет списка опасных пород собак, запрещенных к разведению и содержанию в домашних условиях. Депутаты Палаты представителей в октябре планируют ускорить доработку закона "Об обращении с животными", обсуждаемого в Беларуси еще с 2004 года.

